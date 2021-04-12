В різних районах Дніпра жителі висадили понад 2,5 тисячі рослин

Дніпро квітучий! Вихідними в різних районах міста пройшли суботники. Жителі власноруч висадили понад 2,5 тисячі дерев і кущів. Найпопулярніші види — верба червона, горобина скандинавська, гостролистий клен, дуб та слива. Їх обрали невипадково. Чому, вже знає Владислав Авдієнко.

Меморіальний комплекс «Безіменна висота», Новокодацький район. Десятки жителів приводять територію до ладу — згрібають листя та висаджують молоді рослини. Загалом – 20 дерев та 10 кущів. Для ветеранів прибирання меморіалу має особливе значення.

А ось так озеленювали двір у Соборному районі, на проспекті Героїв. Прибрали сміття, побілили старі дерева й посадили нові. Саджанці надали комунальні служби.

В Придніпровську ж прибирання та озеленення провели аж на 6 локаціях: на вулицях Електричній, Немировича-Данченка, Агнії Барто, біля райдержадміністрації, у сквері 20-річчя Перемоги. Завершальною стала вулиця Космонавтів.

“Висаджується понад 60 дерев і майже 200 кущів за заявками мешканців, які хочуть облаштувати свої подвір’я сквери.”

Перевагу надали вербі, кленам, липам та декоративним сливам. Бо їм підходить ґрунт, також їх плоди можуть куштувати тваринки навесні та влітку. Саджанці вкопували за чітко розкресленим планом, щоб їм було легко розростатися.