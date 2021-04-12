Вихідними півсотні ветеранів АТО заблокували рух автобусів маршруту №73

Все через конфлікт водія та військового, який стався на зупинці й скінчився бійкою. Кермувальник відмовив учаснику бойових дій у безоплатному проїзді. Мовляв, пільги діють тільки з 10-15:00. Чи вдалось залагодити конфлікт та знайти винуватця — з’ясовувала наша Софія Куценко.

Повністю зупинений рух маршрутки №73 – це помста півсотні АТОвців за свого побратима, якого 8 квітня побив водій.

Травми різних ступенів тяжкості учасник бойових дій Петро Кошеленко отримав під час звичайної поїздки громадським транспортом. У чоловіка виник конфлікт із водієм маршрутки.

Власне на цій зупинці й почалась історія з побиттям. Близько 20:00 Петро зайшов до маршрутки №73 цілим та неушкодженим, а вийшов із пробитою головою.

При вході Петро, як завжди, пред’явив водієві посвідчення учасника бойових дій, яке дає йому право на безоплатний проїзд. Натомість водій почав на нього кричати.

Своє невдоволення водій пояснив просто: міськрада розпорядилася возити пільговиків безкоштовно тільки з 10 -15:00. В інший час — за гроші. Далі замість аргументів на адресу військового пішли погрози та приниження.

Вже на вулиці зав’язалася бійка, в ході якої Петро отримав тілесні пошкодження.

Того ж дня конфлікт набув розголосу. А вже у суботу вранці АТОвці заблокували рух на цьому маршруті. І вимагали публічних вибачень.

“Ми не хочемо безладу, хаосу. Ми цього нічого не хочемо. ми прийшли вимагати від керівництва — АТП “Ігрек” публічних вибачень і вибачень водія особисто.”

Інші водії дії свого колеги коментувати відмовились. Блокування руху тривало кілька годин. На переговори до АТОвців приїхав особисто директор АТП.

І от кульмінація конфлікту — водія, якого звинувачують у побитті атовця, привезли до розгніваного натовпу. Присутні ледь не вчинили самосуд.

Після таких емоцій водій маршрутки невпевнено вибачається.

З місця події водія забрали до райвідділку. Далі справою займатимуться правоохоронці.

Юристи ж кажуть, водій діяв згідно з розпорядженням про обмеження пільгового проїзду. Але додають — ті, хто його ухвалив, перевищили повноваження, адже пільги учасникам бойових дій передбачені законом.

“Орган місцевого самоврядування не може змінити суті закону, вносячи якісь свої постановлення і вносячи якісь розпорядження.”

Чи звільнять водія — вирішуватимуть на автопідприємстві. У міськраді ж запевняють: обмеження ввели, щоб зменшити пасажиропотік під час карантину.

“Водій не мав права провокувати конфлікт. Навіть, якщо він бачить, що він назріває, то він мав би уникати його максимально і не вступати в будь-які дискусії.”

Обмеження безкоштовного проїзду з 10-15:00 розповсюджується на всі категорії пільговиків. Сьогодні — останній день їхньої дії. Чи подовжать їх — вирішуватимуть цього тижня на спеціальному засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.