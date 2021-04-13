Жителі Набережної Перемоги обурені безладом, який залишили комунальники

Наче в пустелі! Це так говорять про свій двір жителі Набережної Перемоги, 118. Тротуари та пішохідні зони засипані піском, бордюри розбиті, а клумби змішались з багнюкою.

Ще три з половиною місяці тому тут будували каналізаційний колектор та дощоприймачі. Хід робіт особисто перевіряв міський голова. Підрядники обіцяли до кінця грудня все закінчити. Зливову каналізацію побудували вчасно, а от за собою досі не прибрали. Подробиці розповість Марко Ручка!

Залишки будматеріалів, гори піску заввишки в метр та розрита земля. Все це наслідок роботи комунальників. Які ще 3,5 місяці тому прокладали тут каналізаційний колектор.

Власне наприкінці жовтня на Набережній Перемоги, 118 кипіла робота з будівництва зливової каналізації. І колектор проводили, і дощоприймачі встановлювали. Роботи були масштабні, тож Їх виконання навіть особисто перевіряв міський голова Борис Філатов.

А саме 7,5 мільйонів гривень коштував цей проєкт. Роботи наче виконали вчасно. По завершенню заасфальтували шматок дороги, під яким пролягає колектор. Інші ж ділянки — просто засипали піском. Місцеві обурені та звинувачують комунальників у поганому виконанні роботи.

Жителі нарікають — нині коли йдуть дощі, весь цей двір схожий на болото.

Також нова зливова система зовсім не працює. Дощі розмивають пісок та підмивають єдиний клаптик дороги, який заасфальтували.

Чому колектор не працює, а благоустрій території так і не зробили, Володимир Степанович намагався дізнатися у підрядників, які виконували роботи.

Ситуацію нам прояснили у міськраді. Виявляється, роботи з будівництва остаточно так і не завершили. На етапі, коли зливову систему вже мали під’єднати, комунальники з’ясували, що мережа водовідведення проведена не там, де мала б бути за планом. Про випадок підрядна організація повідомила в мерію. В результаті у проєкт внесли зміни.

“Як тільки буде готовий проєкт, підрядна організація правильно виконає підключення і тільки після того буде відбуватися благоустрій по завершенню робіт з будівництва.”

Нині ж проєкт по переплануванню знаходиться на завершальному етапі. Тож у міськраді пообіцяли, найближчим часом закінчать будівельні роботи, а згодом приведуть до ладу і прилеглу територію.