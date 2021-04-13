У Дніпрі поруч з легкоатлетичним стадіоном звели Олімпійський будинок

13.04.2021 17:40

Зручно та сучасно! У Дніпрі “з нуля” звели будинок для спортивних федерацій області. Основні роботи вже завершили, наразі Олімпійський простір готують до відкриття. Подробиці, далі.

Тренерські та роздягальні для команд на першому поверсі. Кабінети федерацій та Олімпійського комітету — на другому. А ще велика конференц-зала на майже 170 місць для загальних зборів. У Дніпрі облаштували сучасний простір для спортсменів і тренерів. Перший у Дніпрі Олімпійський будинок звели поруч з легкоатлетичним стадіоном та ареною для ігрових видів спорту. Там розмістяться обласні спортивні федерації.

Будівлю звели доступною та зручною. Для людей з інвалідністю облаштували пандуси й санвузол. Передбачили й окремий заїзд та автостоянку. Головний акцент зробили на енергоощадності.

Наразі усередині Олімпійського будинку готуються до відкриття. Роботи виконали у межах державної програми “Велике будівництво”.

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