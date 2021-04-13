В області зафіксували 706 нових випадків COVID-19

Послаблення обмежень не на часі — вирішили у міськраді й подовжили карантин до кінця квітня. Отже, у Дніпрі школи залишаються на дистанційному навчанні, а пільговики знов їздитимуть у громадському транспорті безплатно лише з 10-15:00.

В міськраді вважають, що такі заходи принаймі не погіршать епідситуацію в місті. Адже темпи розповсюдження COVID-19 й досі залишаються невтішними. За минулу добу на Дніпропетровщині понад 700 нових випадків. Більш детально — дивіться далі.

За минулу добу на Дніпропетровщині 706 нових випадків COVID-19. Більша частина зафіксована в обласному центрі.

Ситуація не покращується. Тож в Дніпрі вирішили продовжити карантинні обмеження до 30 квітня. Таким чином, в громадському транспорті дозволено перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях, а пільговиків безкоштовно лише з 10-15:00.

Школи залишаються на онлайн навчанні до 23 квітня. Вже потім, залежно від ситуації, вирішать, чи подовжувати дистанційку. Але це не стосується початкових класів та дитсадків. Тут діти відвідуватимуть заклади як і раніше.

Дніпропетровщина залишається в помаранчевій зоні. В області відкривають нові ковідні відділення. Внаслідок цього ще є резерв ліжок, але він постійно зменшується.

В МОЗ заявляють, Україна вийшла на пік третьої хвилі COVID-19. Від сьогодні в регіонах починається вакцинація китайським препаратом CoronaVac, який нещодавно завезли до країни.

З початку вакцинальної кампанії в нашій області COVID-щеплення зробили понад 30 тисяч мешканців, із них понад 4 тисячі – це люди віком старше 80 років.