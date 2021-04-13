На вулицях Кисневій та Сагайдачного провели весняне прибирання

Вивезення бетонної плити вагою півтори тонни, розчищення та засипка шлаком старої дороги, прибирання сміття й наведення ладу у дворах багатоповерхівок. Жителі будинків по вулицях Киснева, Сагайдачного та проспекту Слобожанський провели суботник. Організувати весняне прибирання вдалося завдяки підтримці депутата міської ради Тетяни Каптєлової та допомозі від компанії Інтерпайп.

Звалище побутових і будівельних відходів, зарості дерев і чагарників, а поряд труби теплотраси. Це місце давно облюбували безхатьки та наркомани. Неподалік стежка, якою ведуть малечу до дитячого садочка. Будинки 100 і 104 на проспекті Слобожанський розташовані біля віадука. Територія між ними роками не прибиралась — розповідає Валентина Олександрівна. Жінка живе в цьому районі понад 60 років.

Активісти звернулись з проханням про допомогу до депутата міської ради Тетяни Каптєлової, тому що власними силами прибрати звалище не могли. Були зроблені запити до комунальних служб, оцінений обсяг робіт і справа зрушила з місця. Спочатку вивезли небезпечні відходи. А після провели масштабний суботник. Тетяна Леонідівна і сама приєдналася до активістів.

Всім необхідним для прибирання — від рукавичок і грабель до спецтехніки — місцевих жителів забезпечила компанія Інтерпайп. Так промисловці відгукнулись на прохання Тетяни Каптєлової про допомогу. Наприклад, надали інструмент та техніку для демонтажу бетонної конструкції, що роками лежала біля будинку.

Бетонну конструкцію вагою півтори тонни вдалося прибрати. Також зібрали сміття, спиляли сухостій і зарості чагарників.

Місцеві жителі підтримали ініціативу масштабного суботника.

В процесі розвязання і ще одна проблема, яка давно турбувала жителів будинків по вулиці Киснева, 2-8. Це неасфальтована дорога. Проїхати по ній було практично неможливо. За сприяння Тетяни Каптєлової та компанії Інтерпайп, зробили перші кроки, дорогу вирівняли, засипали 30 тонами шлаку, а потім утрамбували.

За підсумками суботника вивезли 3 машини сміття і безліч гілок сухостою. Захаращене роками місце нарешті стало чистим.