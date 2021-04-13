Поліція вилучила найбільшу партію амфетаміну за всю історію України

Правоохоронці “накрили” ціле підприємство з виготовлення психотропних речовин. А під час обушків вилучили рекордну кількість амфетаміну — 120 кілограмів. Подробиці знає Марко Ручка.

Найбільшу в історії України партію амфетаміну вилучили у Дніпрі. Правоохоронці в ході спецоперації “накрили” справжній наркозавод, на якому виготовляли та збували важкі хімічні наркотики. Там знайшли 120 кілограмів готового амфетаміну, а це — 480 тисяч доз!

“Там же ми виявили та вилучили тонну прекурсорів, з яких зловмисники намагалися виготовити близько 700 кілограмів амфетаміну.

Наркотики збували через власні інтернет-магазини. Таких у зловмисників було 5. Постачили товар щонайменше 50 груп збувачів. Власне вони розвозили та розповсюджували психотропні речовини по всій території країни. Їх щомісячний обіг сягав 120 мільйонів гривень.

“Кожен бажаючий розміщував свої замовлення на одному із цих електронних сайтів. Після цього з ними зв’язувався оператор та пропонував перевести криптовалюту на визначений електронний гаманець. Потім ця продукція розповсюджувалась по всій Україні.”

Правоохоронці також з’ясували, що в місяць на наркозаводі виготовляли понад 300 кілограмів амфетаміну. А це — понад 1 мільйон 200 тисяч доз!

Відомо, що організовував наркобізнес чоловік, якого судять за бандитизм. Також в поліції Дніпропетровщини відзвітували про хід інших спецоперацій, щодо протидії наркозлочинності.

Майже тисяча поліцейських провели близько 500 обшуків. В ході яких вилучили майже 30 кілограмів канабісу, метадон, прекурсори ти психотропні речовини, а також понад 2,4 тисячі пігулок.

У розповсюдженні психотропів запідозрили майже 300 громадян. Також правоохоронці припинили роботу 4 наркопритонів та закрили 3 інтернет-магазини, які торгували забороненими речовинами.