Народних депутатів закликали прийняти закон про космічну програму

14.04.2021 17:46

У Верховній Раді закликали народних депутатів прийняти закон про космічну програму України. Останні 5 років країна живе без документа, що визначає пріоритети держави у космічній сфері.

Прийняття космічної програми особливо важливе для дніпровського Південмашу та КБ “Південне”. Про це заявив сьогодні на засіданні Ради нардеп від Дніпра Дмитро Кисилевський.

“В усьому світі космос розвивається здебільшого за гроші урядів. Ми обговорюємо SpaceX Ілона Маска, та це приватна компанія, але вона виконує замовлення NASA на державні американські гроші. А українське КБ “Південне” має долю експорту 90 %, а Південмаш 75%. Вони де-факто існують за кошти урядів інших країн. А українська держава не замовляє у них майже нічого. Космічна сфера не може управлятись раптовими рішеннями, бо розвиток цих технологій планується на 15-20 років наперед. Завдання уряду і космічної галузі — підготувати цей документ, а наша задача його прийняти законом. Нинішній фінансовий стан і правова модель космічного підприємства незадовільний. І ми маємо створити законодавчі підстави для змін.”

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