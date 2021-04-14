На ремонт 3-х музичних шкіл витратять 20 мільйонів гривень

Сучасна звукоізоляційна система, нові інструменти та комфортні умови. У Дніпрі капітально оновлюють 3 музичні школи. Одна з них повністю готова, ще дві — на другому етапі реконструкції. Чи дочекаються ремонту мистецькі осередки — дивіться у сюжеті.

Син пані Наталії вже 6 років відвідує музичну школу №19. Тут він опановує гру на скрипці. Після реконструкції закладу займатися стало набагато комфортніше.

Перша в Україні джазова академія. Саме на це за пів року перетворили музичний простір у школі №19. Тепер діти займаються на нових інструментах та у комфортних умовах.

У 2019 році двері для маленьких музикантів відкрила новозбудована музична школа №3. Сам заклад існує вже більш як 70 років, проте окрему будівлю отримав нещодавно. Тут є все, що необхідно для розвитку вихованців. А головне — можливість вийти за рамки звичайного навчання.

А от у музичній школі №15 реконструкція тільки розпочинається. Ще торік тут облаштували актову залу, невдовзі розпочнуться роботи у коридорах та кабінетах. До вересня заклад обіцяють змінити до не впізнаваності.

На оновлення 3 шкіл з міського бюджету вже виділили понад 20 мільйонів гривень. Але ця сума неостаточна. Далі обіцяють відремонтувати й інші мистецькі осередки. Щоправда, коли — наразі невідомо.