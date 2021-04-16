Дніпропетровщина лишилася у помаранчевій зоні

Дніпропетровщина була за крок від червоної зони. Сьогодні міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони — і ми лишаємось в помаранчевій. Епідемічна ситуація в Україні й досі складна. Понад 17 тисяч нових хворих за минулу добу. Свіжа інформація про поширення коронавірусу у наступному сюжеті.

За останню добу кількість хворих коронавірусом в Україні зросла на понад 17 тисяч. Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві, Харківській, Львівській Одеській областях та вкотре — на Дніпропетровщині. Наш регіон займає третє місце в Україні за темпами поширення COVID-19. Зростає і кількість летальних випадків.

За минулу добу в області виявили 1332 нових випадки COVID-19. Понад 300 – мешканці Дніпра. Таким чином з початку пандемії коронавірус лабораторно підтверджений у понад 49 тисяч містян.

Нині на Дніпропетровщині завантажено 64 % ліжок з киснем. Тож цього разу до червоної зони ми не потрапили, втім були за крок від неї. Однією з причин зростання захворюваності у нашому регіоні фахівці називають недбалість самих людей, які не дотримуються жодних правил. Додає клопоту лікарям й новий штам вірусу.

До України сьогодні прибули перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech. Відзавтра їх почнуть розвозити регіонами. В першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників ДСНС та прикордонників. Ще 947 тисяч доз Україна має отримати до кінця червня.