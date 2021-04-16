 В області з’явилося 8 патронатних родин

16.04.2021 18:48

Нова форма адаптації дітей, що потрапили у складні життєві обставини починає працювати у нашій області. Їм пропонують певний час перебування у так званій патронатній родині. Доки батьки чи офіційні представники вирішують свої складні життєві обставини.

В області вже пройшли навчання та взяли до себе дітей 8 патронатних родин. Ще стільки ж завершують підготовку. Батькам, що готові допомогти “складним дітям”, слід звертатись до районних центрів соціального захисту. Фінансує такі сім’ї держава.

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