Мешканці Орлівщини вийшли на мітинг проти гомофобного борду

Вже закидали фарбою та готують запит на знесення. Мешканці Орлівщини вийшли на акцію протесту стосовно гомофобного борду, який з’явився там тиждень тому. Люди вважають, що подібне зображення може негативно вплинути на їхніх дітей. А от автор постеру переконаний, що це — мистецтво. У конфлікті розбирався наш Єгор Ромахло.

Пам’ятник гомофобії або приклад нестандартної соціальної реклами? Якщо у соцмережах в автора ось цього борду є чимало прихильників, то мешканці Орлівщини вбачають у цьому лише відкриту пропаганду гомосексуальних відносин. І вже почали розробляти план боротьби.

Неоднозначне зображення на борді, що розташований прямо посеред селища, з’явилось тиждень тому. Й одразу викликало шквал негативу від місцевих. Сьогодні люди зібрались на акцію протесту — вимагають, аби зображення прибрали, і їхні діти цього не бачили.

Борд вже встигли залити фарбою. Місцеві запевняють, то не їхніх рук справа. Однак бажання знести усю конструкцію не приховують. До того ж у сільраді кажуть, ці споруди взагалі незаконні.

Величезний резонанс викликало і місце розміщення борду. Він знаходиться прямісінько біля церкви. Священнослужителів таке сусідство, м’яко кажучи, не влаштовує.

Власниками цих бордів, кажуть у сільраді, є двоє людей. Вони навіть не мешканці Орлівщини. І це гомофобне фото — далеко не перша їхня провокація. Цьому передувала низка опублікованих зображень, які критикували місцеву владу.

Сам автор цього зображення запевняє — прагнув лише привернути увагу суспільства до проблеми пожеж в екосистемах.

Юристи стосовно цієї ситуації лише розводять руками. Мовляв, дане зображення, згідно з законодавством, легальне. Адже воно не порушує ані цензури, ані законів, пов’язаних із рекламою. Ба більше — навіть не дискримінує членів ЛГБТ-спільноти.

Щоправда, притягнути рекламістів-новаторів до відповідальності все ж реально. Однак, лише провівши детальну експертизу щодо порушення моральних норм суспільства. Тим часом мешканці Орлівщини вже зібрали понад 500 підписів на підтримку повної ліквідації бордів. Це рішення наприкінці квітня обговорюватимуть на засіданні виконкому Піщанської ОТГ.