Підприємці незаконно під’єднались до колектора на житломасиві Перемога

Загроза екологічної небезпеки! Екозахисники Дніпра нарікають на непорядних підприємців, які незаконно під’єднались до водозливного колектора на косі, що на житломасиві Перемога. А власне шкодять тим, що скидають усі нечистоти прямісінько у річку! В якій до речі, полюбляють купатися влітку відпочивальники, а рибалки круглий рік ловлять рибу. Подробиці розповість Марко Ручка у наступному сюжеті.

Справжній міні водоспад з нечистот тече біля коси на житломасиві Перемога-6. До Дніпра зливають відходи, які, за думкою екологів, скидають підприємства, ресторани та заправки. Від цих хімічних речовин тут навіть утворилась піна.

З водовідвідного колектора вода тече разом з іншими викидами. Наче по маленькому струмку усе впадає прямісінько у річку. Дерев’яні стовби, які тут проклали від колектора до Дніпра, начебто мають не пропускати нечистоти. Втім така технологія майже не рятує. Не проходить хіба що піна.

Пан Володимир мешкає у будинку навпроти цього місця. Каже, річка і без того вже багато років потерпає від нечистот, а ця ситуація тільки додає шкоди.

Юрій також місцевий, регулярно тут прогуляється. Чоловік побоюється, що внаслідок цієї ситуації річка взагалі перетвориться на болото.

Та не тільки непорядні підприємці шкодять екосистемі, кажуть місцеві. Наголошують і на безвідповідальності відпочивальників. Які після гулянь та посиденьок залишають купи сміття.

Якщо нічого не змінити, глобальне погіршення екології — не за горами, кажуть екозахисники. Та додають, ці викиди небезпечні й для людей.

Якщо ж це хімічні викиди, то спектр захворювань, які вони можуть розвинути у людини — величезний.

Після нашого запиту до мерії, на місце виїхали працівники КП “Гідроспоруди” та обстежили колектор. Запевнили, ніякої проблеми там не бачать.

Питання незаконного під’єднання до колектора різних підприємств поки відкрите.

Тим часом екологи та екозахисники налаштовані й далі розбиратися у ситуації.