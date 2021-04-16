Онлайн-навчання в школах вийшло на більш високий рівень, переконують у мерії

Відеоконференції, тести та домашнє завдання онлайн. У школах Дніпра подовжили дистанційне навчання. Триватиме воно щонайменше до 23 квітня. Загалом у такому режимі учні живуть уже понад рік. Що змінилось за цей час та чи стала якість такої освіти кращою. Спеціальний репортаж Софії Куценко.

Карантин у Дніпрі подовжено. А отже школярі й далі вчитимуться вдома. Діти вже вкотре змушені опановувати програму за комп’ютерами та смартфонами. Тож чи змінилась якість дистанційного навчання за рік? Нумо розберімось.

Онлайн-уроки в Google Meet, домашнє завдання у Classroom і корпоративна пошта у G Sute. 5-класниця Ліза вже давно звикла до цих складних слів та дистанційного навчання. Рік тому, каже, розібратися в освітніх платформах було складнувато, зараз же — простіше простого. І хоч до школи дуже хочеться, дистанційка, зізнається Ліза, суттєво економить час.

А ось класна керівниця Лізи впевнена: за дистанційним навчанням — майбутнє. Елементи медіаосвіта Олена Сергіївна на своїх уроках застосовує вже давно. Каже, до сучасних дітей потрібний сучасний підхід. Щоправда, визнає, жодна онлайн-конференція не замінить живого спілкування.

Змогли у цій гімназії перевести на дистанційку й лабораторію мехатроніки.

Дистанційне навчання у цій школі налагоджене, як годинник. Цього вдалося досягти за рік кропіткої роботи. Вчителі й учні працюють на зручних платформах з використанням змішаних форм навчання. Та система може стати ще якіснішою, якщо розширити технічні можливості.

А ось у школі №54 лише дві смартдошки — у кабінеті математики та англійської. Інші вчителі проводять уроки через ноутбуки або стаціонарні комп’ютери в кабінеті інформатики. Кажуть, це не заважає їм викладатися на повну.

Інессі Юріївні пощастило працювати на смартдошці. Її вчителька англійської використовувала і під час офлайн занять. Зараз же на великому екрані транслює учням презентації, відеоматеріали та проводить тестування. А головне — бачить дітей у реальному часі.

Цілих 23 класи школи №54 зараз навчаються дистанційно. Організувати роботу спочатку було складно. Зараз же діють за чітко відпрацьованою схемою. За якістю уроків стежить адміністрація.

За рік карантину у школах Дніпра майже не виникають конфлікти з приводу дистанційки. Усі заклади технічно оснащенні та мають можливість якісно навчати дітей, кажуть у міськраді.

У порівнянні з минулим роком, кажуть фахівці, онлайн-навчання в місцевих закладах вийшло на більш високий рівень. Принаймні, так має бути. Якщо ж у школах, де вчаться ваші діти? виникають проблеми з дистанційкою — звертайтесь на нашу гарячу лінію.

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