Мешканці Діївки та Червоного каменю потерпають від тліючого сміттєзвалища

Палаюче сміттєзвалище прямо під вікнами. Мешканці Діївки та житлового масиву Червоний камінь потерпають від постійно тліючого смітника, який розкинувся між вулицями Кондратюка та Орбітальною. Чимала балка заповнена будівельними та побутовими відходами. Плюс — до неї часто скидають сухе листя та гілки. А це тільки допомагає підтримувати процес горіння. На місце вирушив наш Єгор Ромахло аби розібратися, чому проблема не вирішується роками.

Задихаються через вічно тліючий смітник. Це стихійне сміттєзвалище — головний біль усіх мешканців Діївки. Адже з початком весни тут постійно трапляються пожежі, дим від яких накриває весь район.

Цілі терикони побутового та будівельного сміття знаходяться у кількох сотнях метрів від найближчих будинків. І навіть під дощем відходи продовжують тліти. Можна лише уявити, що тут відбувається у суху погоду.

Пані Ольга живе за кілька кілометрів від звалища — на великій Діївській. Та і на цій відстані завжди відчуває, коли починає горіти сміття.

І навіть посеред білого дня балкою не соромляться курсувати вантажівки зі сміттям. Стихійне звалище користується у сірих перевізників чималою популярністю вже близько 10 років.

Екологи б’ють на сполох. Мовляв, сусідство з тліючим сміттєзвалищем — небезпечне для здоров’я. Адже навіть нетривала прогулянка поряд може викликати алергію.

Окрім небезпеки для життя, відходи повністю вбивають землю. Навіть якщо їх прибрати, природі знадобиться не один рік для повного відновлення. А у цьому випадку забруднено щонайменше 50 тисяч квадратних метрів! Такі масштаби лиха й затягують процес ліквідації звалища, кажуть міські чиновники.

Додають — чистину відходів начебто вже прибрали. Усе інше — тільки після того, як правоохоронці знайдуть винуватців, а Державна екологічна інспекція порахує завдані збитки. З приводу ж тліючого сміття у мерії кажуть — це питання не до них.

Рятувальники зізнаються, подібної роботи чимало. З початку року вже загасили понад 200 пожеж на сміттєзвалищах області.