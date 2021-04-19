Дніпропетровщина знову лідер за кількістю нових інфікованих на коронавірус

Дніпропетровщина стала лідером у країні за кількістю нових випадків COVID-19. Втім ми й досі залишаємось в помаранчевій зоні небезпеки. По Україні ж в цілому понад шість з половиною тисяч нових інфікованих. Тим часом по регіонах розпочали імунізацію вакциною Pfizer.

На Дніпропетровщині ситуація непроста, але контрольована, запевняють обласні керманичі.

З понад сімсот шістдесяти нових інфікованих, що виявили в нашому регіоні, майже третина – у Дніпрі.

В лікарню Мечникова зазвичай доправляють найтяжчих хворих на COVID-19. Зараз тут сто двадцять пацієнтів. Шістнадцять – тяжких.

Аби залишатись в помаранчевій зоні, максимальна завантаженість ліжок з кисневим забезпеченням не повинна перевищувати 65 відсотків. Дніпропетровщина в кроці від цього. А от летальність значно зросла.

На Дніпропетровщині понад 30 госпітальних баз. Відкриваються й нові КОВІД відділення. Останнє – у залізничній лікарні. Також тут облаштували нову реанімацію, яку оснастили багатофункціональними ліжками. Кожне – з монітором пацієнта.

Триває імунізація. Дніпропетровщина отримала перші 1170 доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

З вакциною працюватимуть чотири мобільні групи у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському та Томаківці. Кожен флакон препарату розрахований на шість доз щеплення.

Загалом в області вже вакцинували від коронавірусу майже 36 тисяч мешканців.