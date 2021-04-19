Всесвітній день боротьби з гемофілією

17 квітня – у світі відзначили день боротьби з гемофілією. Люди із таким діагнозом бережуться найменших подряпин. Адже вони можуть призвести до великої крововтрати. Генетична недуга цілком контрольована за допомогою медичних препаратів. Але в Україні з ними проблема.

Альона Ковріга мати двох дітей з гемофілією. Дізналась про це, коли одному з її синів було 6, іншому – 3 роки.

Після такої новини вона разом зі своїми хлопчиками вчилась жити за новими правилами. Побільше простору навколо та ніяких гострих предметів й твердих іграшок. Серйозною загрозою для людей з гемофілією є внутрішні кровотечі, особливо в суглобах. Ще двадцять років тому ці пацієнти мали величезні проблеми.

Сергій по-білому заздрить новому поколінню з гемофілією. В них є шанс на майже здорове життя.

Таким шансом для людей з гемофілією став препарат, його називають фактором і він дозволяє крові згортатись. Вводять щонайменше два рази на тиждень. Ця профілактика вважається найкращим протоколом лікування.

Важливо, аби препарат був у наявності. Ним людей з гемофілією повністю забезпечує держава. Але невчасно.

Такі препарати майже не знайти в аптеках. Та й фінансово потягнути їх батькам не під силу. Вартість однієї упаковки, а це одне щеплення, доходить до 13 тисяч гривень. Якщо старшому Михайлу роблять ін’єкцію ситуативно, то п’ятирічному Миколці декілька разів на тиждень. Пропускати не можна.

Останній раз фактор для хлопчиків Альона отримала на початку січня. Затримка закупівлі препарату – це вже багаторічна традиція Міністерства охорони здоров’я.

Розв’язати проблему намагаються за рахунок обласної програми. Роблять власну закупівлю, аби хворі на гемофілію не залишались без препарату довгий час.

В Україні близько двох з половиною тисяч хворих на гемофілію. 17 квітня – в усьому світі таким людям висловлюють підтримку -підсвічують знакові будівлі червоним світлом. Або просто вдягають будь-яку річ цього кольору.