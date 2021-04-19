У Дніпрі пройшла виставка мисливських собак
Вихідними у Дніпрі провели традиційну виставку мисливських собак. Вона зібрала три сотні учасників з 8-ми областей України. Яку собаку можна назвати ідеальним мисливцем? Критерії оцінювання та секрети підготовки чотирилапих.
Слобожанський проспект, лісопарк. Сотні власників з’їхалися сюди, аби продемонструвати красу та можливості своїх улюбленців. З ними – виступають на п’яти рингах. В кожному – своя група порід: лягаві, лайки, гончі, хорти та норові.
Спочатку – оглядають зуби та шерсть. У помічника мисливця – вона повинна бути рясною, аби захистити у хащах.
Оцінюють й статуру, форму голови та зріст. Далі ж собаки граціозно походжають із господарями по колу. Це здається простим тільки на перший погляд.
Сергій приїхав до Дніпра з Полтавщини із дратхааром.
З ним вже неодноразово ставав призером виставок. До цієї – собаку готував майже 2 тижні. Каже, головний секрет – тримати пса у формі.
Та все ж, зізнається чоловік, їхав не за перемогою.
Цьогоріч виставка зібрала три сотні учасників зі всього півдня та сходу України. Захід присвятили до ювілею: Обласному товариству мисливців та рибалок виповнюється сто років.
Також на виставці проводять бонітування. Собаки отримують екстер’єрну оцінку, племінний клас та дипломи. Які необхідні для реєстрації породистого потомства.