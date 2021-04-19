У Дніпрі пройшла виставка мисливських собак

Вихідними у Дніпрі провели традиційну виставку мисливських собак. Вона зібрала три сотні учасників з 8-ми областей України. Яку собаку можна назвати ідеальним мисливцем? Критерії оцінювання та секрети підготовки чотирилапих.

Слобожанський проспект, лісопарк. Сотні власників з’їхалися сюди, аби продемонструвати красу та можливості своїх улюбленців. З ними – виступають на п’яти рингах. В кожному – своя група порід: лягаві, лайки, гончі, хорти та норові.

Спочатку – оглядають зуби та шерсть. У помічника мисливця – вона повинна бути рясною, аби захистити у хащах.

Оцінюють й статуру, форму голови та зріст. Далі ж собаки граціозно походжають із господарями по колу. Це здається простим тільки на перший погляд.

Сергій приїхав до Дніпра з Полтавщини із дратхааром.

З ним вже неодноразово ставав призером виставок. До цієї – собаку готував майже 2 тижні. Каже, головний секрет – тримати пса у формі.

Та все ж, зізнається чоловік, їхав не за перемогою.

Цьогоріч виставка зібрала три сотні учасників зі всього півдня та сходу України. Захід присвятили до ювілею: Обласному товариству мисливців та рибалок виповнюється сто років.

Також на виставці проводять бонітування. Собаки отримують екстер’єрну оцінку, племінний клас та дипломи. Які необхідні для реєстрації породистого потомства.