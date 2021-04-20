У Дніпрі з 21 на 22 квітня відключать водопостачання

20.04.2021 16:32

У Дніпрі в ніч з двадцять першого на двадцять друге квітня відключать водопостачання. Через плановий ремонт на водогоні, який забезпечує усе середмістя. Нагадаємо, саме цю трубу проривало наприкінці листопада минулого року. Тоді без води залишилася більша частина міста. Водогін довжиною понад 10 кілометрів лагодитимуть на 7 ділянках.

Робити запаси питної варто мешканцям Новокодацького, Чечелівського, Центрального , Шеченківського та Соборного районів. Детальніше список вулиць можна подивитись на сайті міськради. Відновити водопостачання планують 23 квітня близько дев’ятої години ранку.

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