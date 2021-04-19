Вулиця Байкальська потопає у стихійному звалищі

Тони сміття просто на узбіччях! Вулиця Байкальська вже десятки років потопає у стихійному звалищі. Хто несе відповідальність за територію та хто винен у її забрудненні?

Недоїдки, будівельне сміття, меблі, сантехніка та навіть одяг. Чого тільки не знайдеш на стихійному сміттєзвалищі вулиці Байкальської. Ця територія захаращена вже десятки років і цим, певно, ніхто не переймається.

Щоденно уздовж сміттєвих куп на роботу ходить пан Роман. Чоловіка обурює, що територією ніхто не впорядковує. Він неодноразово бачив, як сюди привозили цілі мішки сміття. Каже: засмічують околиці самі ж місцеві.

У соцмережах люди активно обговорюють проблему вулиці Байкальської. У негараздах кого тільки не звинувачують.

Небезпечні випаровування, гниття та зараження ґрунту. Все це – наслідки стихійних сміттєзвалищ, які впливають на навколишнє середовище. Екологи кажуть: серйозних збитків зазнає й здоров’я людей.

Окрім того звалища приваблюють зграї безхатніх тварин.

У мерії ж розповіли: ця територія жодному власнику не належить й знаходиться на балансі міста. Навколо вже неодноразово прибирали. Востаннє – у 2019. Тоді вивезли близько тисячі ста тон побутових відходів.

Лист про необхідність обстежити ділянку вже готовий. У разі його ухвалення – сміття знов вивезуть. Окрім цього планують впорядкувати й інші захаращенні території.

На жаль, із року в рік ситуація повторюється. На ліквідацію сміттєзвалищ з міського бюджету виділяють мільйони, але згодом вони виростають знову. Тут вже проблема відповідальності містян, кажуть чиновники.

Аби вивезти будівельне сміття легально – необхідно укласти договір із компанією перевізником. Але більшість не хоче платити. Тому наразі у Дніпрі цілих чотириста стихійних сміттєзвалищ.