Унікального робота-тренера створили дніпровські юні винахідники

Створення унікального робота-тренера, аналогів якому немає у світі. Це розробка дніпровських юних винахідників. Вони представлятимуть її на найпрестижнішому міжнародному змаганні із робототехніки FIRST Robotics Competition. Цьогоріч цей конкурс збере тисячі учасників із 34 країн світу. Від України буде дві команди – з Києва і Дніпра. Участь дніпровських винахідників у турнірі такого рівня стала можливою завдяки підтримці української промислової компанії ІНТЕРПАЙП. Вона виступила спонсором юних інженерів.

Цей робот – проєкт дніпровської команди юних інженерів. Його вони представлятимуть на престижному міжнародному конкурсі з робототехніки. За умовами змагань за півтора місяця учасники мали створити промислового робота, який розвиває швидкість до 15 кілометрів на годину, кидає та збирає м’ячі та важить при цьому не більше 60 кілограмів.

Та дніпровська команда пішла ще далі. Вони вирішили зробити зі свого робота першого у світі спортивного тренера для паралімпійців та людей з інвалідністю. Завдяки штучному інтелекту робот зможе аналізувати фізичні можливості гравців та запам’ятовувати їхню поведінку. І якщо їм стало погано — навіть допомагати.

Перспективна, цікава й соціально корисна — ідею дніпровських робототехніків оцінили й самі паралімпійці. Тож юні винахідники та їхні керівники впевнені: із таким проєктом їм вдасться заявити про себе.

Спонсором дніпровських юних інженерів стала українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП, бо там впевнені: майбутнє – саме за такими підлітками. Компанія повністю взяла на себе витрати на матеріали, деталі й інструменти, а головне – частину реєстраційного внеску. Завдяки цьому школярі з Дніпра змогли представляти нашу країну на найпрестижніших змаганнях з робототехніки.

Наприкінці квітня організатори оберуть переможців регіонального етапу змагань. А міжнародний фінал відбудеться вже цього літа в США.