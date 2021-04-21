У Дніпрі визначили призерів дитячого конкурсу на кращу казку

Проявили таланти та отримали нагороди. Дев’ять призерів визначили сьогодні у дитячому конкурсі на кращу казку. Ініціатором проведення виступив Фонд Марії Пінчук “За дітей”. У творчому змаганні взяли участь вихованці соціальних центрів Дніпра.

Творчі таланти розкрились несподівано серед вихованців соціальних центрів завдяки літературному конкурсу, організованому фондом Марії Пінчук “За дітей!”.

Всього на конкурс з написання казок надійшло 34 роботи дітей віком від 6 до 17 років. Члени журі, до якого увійшли дорослі професіонали, досить складно обирали призерів. Адже в кожній роботі побачили щось цікаве.

Несподівано для організаторів під час розгляду конкурсних робіт з’явився ще один напрямок – ілюстрація до казок. Авторам найкращих картин фонд Марії Пінчук теж пропонує творчий розвиток.

Діти із соціальних центрів отримали нову мотивацію для розвитку своїх здібностей. Конкурс фонду Марії Пінчук “За дітей” став яскравою сторінкою у їхньому житті.

Розвиток творчих здібностей дітей потребує великої уваги та ресурсів, тому керівники фонду “За дітей” запрошують всіх небайдужих до співпраці.