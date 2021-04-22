Боріться – поборете. З початку пандемії в Україні коронавірус подолали понад півтора мільйона людей. У когось хвороба минає швидко, без суттєвих ускладнень. Декому одужання дається дорогою ціною. Наша Юлія Кочет зустрілася з тими, хто мав тяжкий перебіг COVID й переміг його. Позитивні історії одужання від коронавірусу – із перших вуст просто зараз.

Вони зустрічаються на вході до відділення, де чоловік провів майже два тижні. Колишній пацієнт та лікар, який врятував йому життя.

У Дмитра усе почалось із температури, ломоти у тілі. Спочатку й не думав на Ковід. Лікував трахеобронхіт, але стан лише ускладнювався. ПЛР виявися позитивним. Коли стало вже важко дихати – опинився у лікарні. Жодного страху, каже чоловік, не було. Був упевнений- медики йому допоможуть. Чітко виконував усі рекомендації – і Ковід нарешті відступив.

Жінка, що сидить навпроти – теж колишня пацієнтка ковідного відділення. Вона просто випромінює оптимізм та позитив. Днями отримала негативний тест. Ковід нарешті позаду.

Висока температура, кашель, ураження легенів та киснева підтримка – у лікарні пані Людмила провела три тижні. Дуже вірила, що все буде гаразд. У палаті з сусідками вони навіть співали, танцювали та робили гімнастику. Позитивний настрій – теж частина лікування. У відділенні разом з нею лікувався і її чоловік. Тепер подружжя разом вирушає додому.

Ось ця тендітна дівчина – Ксенія Зубова – лікар терапевтичного відділення 4 лікарні. Вона щодня бореться із підступним ворогом – Ковідом за життя та здоров’я своїх пацієнтів. Скільки за рік через неї пройшло хворих – навіть не береться рахувати.

Безсонні ночі, виснажлива праця та колосальне навантаження – це сьогодення роботи медиків у ковідному відділенні. Втім усе це відходить на другий план, коли лікар розуміє, що вирвав свого пацієнта із лап хвороби.

А це вже – 6 міська дитяча лікарня. Тут історій щасливого одужання – не менше. За час пандемії через лікарів пройшла не одна сотня малят. Найменшому пацієнтові усього 5 днів. Повна самовіддача, увага до найдрібніших деталей, віра у власні сили та жодної паніки – так медики працюють із початку пандемії. Іноді доводиться ставати психологами вже для батьків.

12-річний Родіон переносив коронавірус дуже тяжко – висока температура, багато ускладень. Втім, найгірше вже позаду. Хлопчик впевнено йде до одужання. Мати довіряє лікарям і вірить у власного сина.

У багатьох випадках перемога над хворобою – то лише початок шляху.

Більша частина українців, які перехворіли на коронавірус, потребують лікування від його наслідків. Тож в Україні планують запровадити реабілітацію для таких людей – Міністерство охорони здоров’я розробило відповідний стандарт, але ще його не затвердило.