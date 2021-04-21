У Новомосковську відновили освітлення на вулицях приватного сектору

Багато років мешканці вулиць Декабристів та Академіка Жлуктенка, що у Новомосковську, вечорами ходили буквально навпомацки. Та їхню проблему нарешті розв’язали. Допоміг із встановленням нових ліхтарів депутат міської ради Сергій Тільний. Він залучив до розв’язання питання і завод Інтерпай НМТЗ. Яким ще вулицям варто чекати на підтримку підприємства.

Цілковита темрява — та нічого більше. Саме так казали про свій район мешканці Кулебівки, що у Новомосковську, до проведення освітлення. Раніше ліхтарі тут були лише у центрі. Та тепер цивілізація нарешті дісталася і до жителів віддалених вулиць.

З проведенням світла людям допоміг депутат міської ради — Сергій Тільний, до якого звернулись мешканці. Політик організував допомогу від Інтерпайп Новомосковського трубного заводу. Підприємство закупило майже два кілометри кабелю та понад півсотні сучасних світлодіодних ліхтарів. Саме їх і встановили на вулицях Декабристів та Академіка Жлуктенка.

У мерії Новомосковська пояснюють — подібних проблемних ділянок по місту чимало. Й на все бюджету не вистачає. Тому об’єднувати зусилля місцевої влади та бізнесу — дуже важливо.

На черзі — відновлення освітлення на вулицях Заводській та Толстого.

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