У Новомосковську відновили освітлення на вулицях приватного сектору

21.04.2021 16:57

Багато років мешканці вулиць Декабристів та Академіка Жлуктенка, що у Новомосковську, вечорами ходили буквально навпомацки. Та їхню проблему нарешті розв’язали. Допоміг із встановленням нових ліхтарів депутат міської ради Сергій Тільний. Він залучив до розв’язання питання і завод Інтерпай НМТЗ. Яким ще вулицям варто чекати на підтримку підприємства.
Цілковита темрява — та нічого більше. Саме так казали про свій район мешканці Кулебівки, що у Новомосковську, до проведення освітлення. Раніше ліхтарі тут були лише у центрі. Та тепер цивілізація нарешті дісталася і до жителів віддалених вулиць.
З проведенням світла людям допоміг депутат міської ради — Сергій Тільний, до якого звернулись мешканці. Політик організував допомогу від Інтерпайп Новомосковського трубного заводу. Підприємство закупило майже два кілометри кабелю та понад півсотні сучасних світлодіодних ліхтарів. Саме їх і встановили на вулицях Декабристів та Академіка Жлуктенка.
У мерії Новомосковська пояснюють — подібних проблемних ділянок по місту чимало. Й на все бюджету не вистачає. Тому об’єднувати зусилля місцевої влади та бізнесу — дуже важливо.
На черзі відновлення освітлення на вулицях Заводській та Толстого.

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