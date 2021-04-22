Майже 1000 нових випадків коронавірусу за добу на Дніпропетровщині

МОЗ оновило карантинні зони. Тепер суворі обмеження діють у тринадцяти регіонах. А от Прикарпаття та Закарпаття вийшли з “червоного” рівня, де перебували аж півтора місяці. У “помаранчевій” зоні – наразі дев’ять областей. В тому числі і Дніпропетровщина. За минулу добу в нас кількість нових хворих на COVID зросла майже на тисячу випадків.

За минулу добу в Україні відбувся COVID-стрибок – зафіксували понад шістнадцять тисяч двісті нових випадків. При цьому рекордна кількість одужалих – їх майже дев”ятнадцять тисяч. На Дніпропетровщині за добу додалось 976 інфікованих. Понад третина – в обласному центрі.

В лікарні Мечникова у COVID відділенні перебуває сотня пацієнтів, понад двадцять з них – в реанімації.

В лікарні врятували породіллю з важкою формою COVID-пневмонії. Про жінку на своїй сторінці написав Сергій Риженко.

Жінці залишався тиждень до пологів, коли вона захворіла на коронавірус. До цієї вагітності були чотири невдалих. Тож лікарі робили все можливе, аби врятувати породіллю і дитину.

В Україні та області триває вакцинація. В МОЗ заговорили про нову ініціативу. Йдеться про колективи, де є понад 50 охочих вакцинуватись від коронавірусу просто на роботі. Керівнику компанії начебто потрібно залишити заявку за спеціальним номером, скласти списки охочих й виділити кабінет для вакцинації.