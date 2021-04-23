Дніпропетровщина лідер із захворюваності на коронавірус

23.04.2021

Аби не допустити чергового спалаху коронавірусу, в МОЗ заговорили про Великодні богослужіння онлайн. З таким проханням звернулись до керівників церков. На сьогодні COVID ситуація залишається складною. За минулу добу в країні понад чотирнадцять тисяч нових випадків. В лідерах серед всіх областей – Дніпропетровщина.

За добу на Дніпропетровщині виявили 1296 нових випадків коронавірусу. Це найбільша цифра по всій країні. Третина інфікованих – мешканці Дніпра.

Але в цілому по області захворюваність на коронавірус продовжує знижуватись, констатують медики. За останні два тижні вона зменшилась майже на шість відсотків. У стаціонарах перебувають понад три тисячі пацієнтів, з них на ШВЛ апараті – 26.

В області продовжують вакцинацію. На початку наступного тижня надійде чергова партія від ініціативи COVAX – цього разу препарат Астразенека.

У травні до України має надійти ще мільйон чотириста доз Астразенеки в рамках ініціативи COVAX. В МОЗ кажуть, якщо вакцини буде багато, вони почнуть вакцинувати цілі колективи. Охочим вже запропонували записуватись в чергу.

На сьогодні в Дніпропетровській області навчено двісті п’ять груп з лікарем та медичною сестрою, які працюють у стаціонарних пунктах щеплення, а також 56 мобільних бригад.

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