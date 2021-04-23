Новий дитячий майданчик, збудований менше року тому, вже розвалюється

Небезпека чатує на дітей просто на ігровому майданчику. Поламаний паркан, що може серйозно травмувати малечу, та незакріплене гумове покриття. Це реалії розважальної зони на вулиці Гладкова. Її відкрили останньої осені. Проєкт — один із переможців Бюджету участі. Тож чому й року не минуло, а майданчик вже не витримав?

Чи не найголовніша проблема, яка турбує батьків – поламаний паркан.

Олена не спускає очей зі своєї маленької донечки. А ось діти, які гуляють самі, наражаються на серйозну небезпеку.

У паркані зіпсовані усі 28 секцій. Кілька частин конструкції підрядник вже міняв. Деякі батьки, ось як Анатолій, власноруч намагаються залатати дірки. Але марно.

Не витримало чомусь і гумове покриття майданчика. З настанням тепла плити роз’їхалися. Тож побільшало ще на одну небезпеку.

Ольга Худа – авторка цього проєкту бюджету участі. Їй несила дивитися на руйнацію, що відбувається із майданчиком.

За майданчик відповідає КП “Спорт Дніпро” міськради. Його керівник каже – стан покриття обумовлений технологічною помилкою. Підрядник виконував роботи під час холодів. А з настанням тепла – гума розійшлася. Ситуацію обіцяє виправити найближчим часом.

Відремонтувати паркан, замінити чи посилити – у КП зараз продумують усі варіанти. Й збираються розібратися – руйнація майданчика обумовлена вандалізмом або недбалістю підрядника. Якщо доведуть провину останнього, – він виправить ситуацію власним коштом.