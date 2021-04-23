Продаж штучних квітів заборонений

Продаж штучних квітів просто неба — незаконний! Заборона торгівлі ними діятиме принаймні найближчі три роки. Таке рішення ухвалила мерія. Тож інспекція з благоустрою вже шукала таких продавців порушників. Взялися за це саме зараз, оскільки близяться Великдень та поминальні дні.

Продаж штучних квітів – ось що у зоні уваги інспекції з питань благоустрою. Адже рішенням міськради не видають дозволи на таку торгівлю протягом найближчих трьох років. На вулиці Інженерній вдалось виявити порушників. Продавчиня працює на точці просто неба. На асфальті розкладені сотні пластикових букетів. Дії інспекції — не визнає.

Взагалі ж таких несумлінних продавців перед травневими святами по всьому місту — багато, твердить інспектор КП “Благоустрій міста”. Деяких навіть штрафи не лякають.

Іншій порушниці, яка встигла прибрати квіти тільки-но побачивши інспекторів, пощастило. Їй зробили лише усну догану. Втім у своїх діях нічого поганого жінка не вбачає.

Екологи зауважують на великій шкоді штучних квітів. Речовина, з якого зроблений пластик, — невідома. Про сертифікат якості навіть не йдеться. До того ж така прикраса буде розкладатися сотні або тисячі років.

Як альтернативу, екологи пропонують купувати живі квіти або ж висаджувати на кладовищах декоративні рослини.