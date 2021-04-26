МОЗ дало рекомендації щодо святкування Великодня в карантин

Проводити богослужіння онлайн, освячувати кошики на вулиці та встановити обмеження на відвідування служби. Міністерство охорони здоров’я дало рекомендації церквам та вірянам щодо святкування Великодня в карантин. Як головне православне свято будуть відзначати у Дніпрі — дізнавалися наші кореспонденти.

Уже вдруге православні відзначатимуть найголовніше свято в умовах карантину. Торік Великдень прийшовся на час локдауну, тож святкові літургії в храмах були без відвідувачів.

Великоднього ранку 2020-го в окремих церквах кошики освячували на вулиці з дотриманням безпечної дистанції. За порядком стежили правоохоронці.

Саме ці обмеження минулої весни дозволили уникнути росту захворюваності після свята. Цьогоріч українці відзначать Великдень знову в карантинних умовах. Проте, якщо Дніпро не потрапить до червоної зони, відвідувати храми містянам дозволять. Чи збираються люди до церкви — ми запитали в мешканців міста.

Наразі церкви готуються до Великодня. Служби проходитимуть з дотриманням протиепідемічних заходів — в середину пускатимуть обмежену кількість людей. Кошики, як і торік, освячуватимуть на вулиці. Священнослужителі закликають усіх, хто має навіть найменші симптоми вірусної інфекції, залишатися вдома.

Ходити до церкви на Великдень наполегливо не радять і людям похилого віку та тим, хто має хронічні хвороби. Мінохорони здоров’я закликає усіх вірян обмежитися онлайн-службою. Якщо це неможливо, хоча б не відвідувати храми цілими родинами.

Також міністерство охорони здоров’я радить відмовитись від святкових відвідувань близьких та друзів, аби не наражати один одного на небезпеку.