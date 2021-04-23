Немає лічильників — не буде газу! Понад сотня квартир відключені від блакитного палива

23.04.2021

Без газу вже 2 тижні. Мешканці будинку на вулиці Немировича-Данченка стали заручниками процедури встановлення лічильників. Дніпрогаз відмовляється повертати блакитне паливо, доки прилади обліку не з’являться у кожній квартирі. Своєю чергою — деякі з абонентів навідріз цього не хочуть.

Газу немає – і не буде, доки в усіх не стоятимуть лічильники. Таким був ультиматум від Дніпрогазу мешканцям ось цього будинку. Тим часом ,три під’їзди – сидять без блакитного палива ще з початку квітня.

А це – понад сотня квартир. Люди не можуть ані приготувати їсти – ані зігрітися.

Без блакитного палива мучаться й пані Галина. Вісімдесят трирічна жінка живе одна. Електричної плитки немає. Доводиться позичати у сусідки. Єдиний помічник пенсіонерки – кип’ятильник.

Найбільше Галину Петрівну дивує те, що лічильник їй вже встановили, однак газ – не підключають. Хоча жінці й довелося навіть позичати гроші, аби розрахуватись за його встановлення.

Хоча офіційно ці лічильники – безкоштовні. І взагалі – їх Дніпрогаз ставить з власного бажання. Наразі з трьох під’їздів обчислювальних приладів немає лише у декількох квартирах. Наприклад, ось ця пані принципово не хоче пускати газівників.

Принциповість сусідки – у цій ситуації мешканці сприймають не дуже позитивно. Адже єдине, чого хочуть – то повернення газу.

У Дніпрогазі ж пояснюють – по іншому діяти просто не можуть. Відключили весь під’їзд через особливості забудови. Мовляв, проєктом не передбачене перекриття вентиля на одну квартиру. Проте запевняють – за період, який люди не отримують послугу, нараховувати кошти не будуть.

Й дійсно, від обчислювального приладу можна відмовитися. У такому випадку абонент буде сплачувати за газ згідно з граничним тарифом. А це майже втричі дорожче. На Немировича-Данченка ж обіцяють повернути блакитне паливо після того, як з’ясують це питання ще з дев’ятьма квартирами.

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