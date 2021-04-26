Мешканцям приватного сектора пояснили механізм зміни газового оператора

В серпні минулого року запрацював газовий ринок. У споживачів з’явилась можливість обирати будь-якого постачальника. А в тих, своєю чергою, — встановлювати власну ціну на блакитне паливо. З травня операторів газу змусили надавати фіксовані тарифи на рік вперед. Про такі зміни знають не всі. Тож, аби інформувати людей, народний депутат України Дмитро Кисилевський ініціював роз’яснювальні зустрічі, де мешканці напряму спілкуються з державним газопостачальником та ставлять питання, що їх турбують.

Житловий масив Ігрень. Більшість людей мешкають у приватному секторі. Питання газу тут вкрай важливе, адже в опалювальний сезон доводиться платити величезні кошти.

Відтепер з’явилась можливість змінювати постачальника природного газу у будь-яку мить. Мешканці самі обиратимуть, з ким підписувати контракт, в залежності від запропонованої постачальником ціни.

Аби роз’яснити жителям лівого берега механізми зміни оператора та як працюватиме річний тариф, Дмитро Кисилевський організував зустрічі з мешканцями. На них запросив представників державної компанії “Нафтогаз України”. Яка теж у списку постачальників. Роз’яснювальні зустрічі пройшли на Ігрені, в Чаплях та Самарівці.

Своєю чергою представники газової компанії роз’яснили, які ще зміни чекають на мешканців і в чому їхні переваги. Йдеться про фіксований тарифний пакет, який запрацює з першого травня.

Навіть в пікові зимові періоди тариф у Нафтогазу був на 2 гривні менше, ніж в основного місцевого оператора. Тож тепер у людей є вибір. Вони можуть вільно обирати постачальника газу і не залежати від монополіста. Зараз на газовому ринку свої послуги пропонують 50 компаній.