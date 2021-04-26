У Кам’янському мітингували через жахливий стан школи № 20

Терпець увірвався! Мешканці Кам’янського вийшли на мітинг, аби привернути увагу влади до стану школи № 20. Заклад ще у 2019 почали реконструювати, втім, через брак коштів, ремонт зупинився. Нині 600 учнів змушені їздити до інших навчальних закладів міста. Як на проблему реагують посадовці та чи повернуться діти до рідної школи — Марко Ручка далі!

Зо 200 людей вийшли на мітинг і навіть мали намір перекривати трасу, аби привернути увагу до проблеми школи №20 у Кам’янському. Будівля розвалюється. Однак на її реконструкцію вже понад 2 роки чиновники не можуть знайти кошти.

Ще у 2016 році люди домоглися визнання аварійного стану першого корпусу школи через проблеми із фундаментом. У 2019 його почали ремонтувати. Саме тоді раптово обвалився дах будівлі, а по стінах пішли тріщини.

Тоді ж міська рада Кам’янського пообіцяла створити проєкт з відновлення покрівлі, потім його відправили на коригування. Однак коштів на продовження реконструкції так і не заклали.

На додачу ще і дискомфорт. Раніше шлях до школи займав 5 хвилин, нині діти змушені їздити чи не в іншу частину міста. І в таких реаліях живуть майже 600 учнів школи № 20. Батьків та викладачів такий стан справ не влаштовує.

Озвучити ці версії із перших вуст наважились самі посадовці, які таки приїхали поговорити із протестувальниками. Міський голова Кам’янського каже, на плечах мерії лежала тільки розробка документації. Яку вони виконали та спрямували до обласної адміністрації. Яка згодом і розпочала реконструкцію.

В облдержадміністрації пояснюють: виділили 30 мільйонів гривень на ремонт школи, але за умови співфінансування. Тобто ще 15 мільйонів гривень мала б знайти місцева рада. Чого вони не зробили й досі.

Роботи наразі призупинили, бо підрядники помітили значні недоліки у проєкті реконструкції. На повний ремонт школи потрібно 185 мільйонів гривень. З них 30 мільйонів виділила обласна адміністрація, і це на один корпус. Звідки візьметься решта — питання відкрите.