Сьогодні – 35 років Чорнобильської трагедії

Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою у світовій історії. З кожним роком усе менше “чорнобильців” збирається біля монумента у сквері Героїв. Наші кореспонденти поспілкувалися із деякими з них.

В’ячеслав Кукунін відправився у зону катастрофи добровільно. Багато хто тоді робив саме так. Їхали допомагати, доставляти необхідну техніку й працювати безпосередньо на місці. В’ячеслав провів у Чорнобилі 2 місяці.

Олег Геращенко у складі групи офіцерів спочатку пройшов підготовку на Курській атомній станції, яка була двійником Чорнобильської. У червні 1986 його загін пожежної охорони виїхав до Чорнобиля. Зараз очолює обласну організацію «Союз Чорнобиль України». Спілка існує з 1989 року та об’єднує близько 6 тисяч людей.

В усіх цих людей спогади про Чорнобиль особисті. Тож і квіти вони покладають з думками про друзів та колег.

Однак це все одно зустріч тому чорнобильці радіють один одному і навіть розказують щось веселе.

Святковою виглядає й виставка в фоє облдержадміністрації. На ній портрети чорнобильців у традиційній манері художників петриківського розпису. Дехто знаходить і свій.

Цікаво, що навіть 4-й блок атомної станції, який всі лише проклинають, на картині оточений вінком із квітів.