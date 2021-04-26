У справі про вбивство на Соборній площі поліція розшукує іноземця 1993 р.н.

Вбивство серед білого дня. Вихідними у Дніпрі неподалік Історичного музею застрелили чоловіка. Жорстока розправа потрапила на камери відеоспостереження. В момент нападу в автівці жертви була 4-річна дитина. Наразі кілер у розшуку. Подробиці стрілянини та останні новини від правоохоронців – у сюжеті Єгора Ромахло.

Середмістя Дніпра. Близько 15:00. До чорного позашляховика підбігає невідомий чоловік у капюшоні та відкриває вогонь по водію.

Чоловік вистрибнув з автівки та побіг у напрямку трамвайних колій. Кілер продовжив стріляти у спину. Втікач втрачає координацію та падає. Й вбивця холоднокровно випускає залишки обойми вже у лежачу жертву.

Усього близько 10 пострілів. Тільки дивом 4-річна дитина, яка теж знаходилася у салоні автівки, не постраждала. Сам вбивця побіг у напрямку парку Шевченка. Деякий час його відстежували відеокамери. Однак потім слід загубився. Місце злочину огородили правоохоронці. За стрічкою – зібралися родичі та знайомі загиблого.

За неофіційною інформацією, загиблого звали Анар Мамедов. Йому було 42 роки. У Дніпрі розпочали поліцейську спецоперацію. За 2 дні роботи правоохоронці змогли встановити підозрюваного. Ним виявився іноземець 1993 року народження.

Щодо жертви кілера, соцмережами шириться інформація, начебто він був пов’язаний з обігом наркотичних речовин на території області.

Також відомо, що чоловік мав борги за невиплачені аліменти – понад 50 тисяч гривень. Наразі триває слідство.