Театр льодових мініатюр “Кристал” готує велику ювілейну програму

Один з найяскравіших дитячих колективів Дніпра, театр льодових мініатюр “Кристал”, відзначає 30-річчя. Скільки за цей час створено унікальних вистав та видовищних шоу,навіть не порахувати. На свій день народження “Кристал” готує велику програму. На репетиції побували наші кореспонденти.

Оголосити, що театру льодових мініатюр виконується 30 років, його учасники хочуть всьому світу. Але зараз час карантинних обмежень, тож глядачів на бенефісі багато не буде. Та “кристалики” не впадають у відчай, а натхненно працюють.

Театр “Кристал єдиний такий у країні. Діти із задоволенням грають і другорядні та головні ролі у чарівних сюжетах. Казки вистачає на всіх.

Поряд з малюками сьогодні й випускники. Гноми, янголи, феї та інші персонажі разом на арені.

У куточку великої арени батьки артистів готують на ювілей свій номер на ковзанах. Вони, до речі, створюють також костюми декорації та бутафорію.

У підготовці великого льодового концерту використовують як основну арену, так і майданчик на вулиці. Льоду, як тут кажуть, завжди не вистачає.

Виявилося, що навчити кататися можна навіть начальника управління культури. Євген Хорошилов приніс добру звістку — театр льодових мініатюр “Кристал” отримав підтримку програми “Культурна столиця. Тобто для колективу настають нові часи.