Вона дозволяє прибирати аварійні стовбури висотою з 9-поверховий будинок. Навіть там, де багато електродротів. Ціна спецтехніки — понад 10 мільйонів гривень! Як вона працює — вже бачили наші кореспонденти.

Вона сама зрізає гілки, а потім опускає їх на землю. У Дніпрі з’явилася найсучасніша машина для спилювання дерев. На всю Україну така одна. Механізм підіймається на висоту до 25 метрів. Завдяки точному маніпулятору, ризик зачепити вуличні дроти зводиться до мінімуму.

Для повноцінної роботи потрібно лише двоє людей. Керувати цією машиною вони вчилися 2 місяці.

Сьогодні машину випробували на вулиці Передовій. Найближчим часом з її допомогою планують спиляти 20 аварійних дерев в Індустріальному та АНД районах. Загалом цьогоріч у Дніпрі приберуть 2500 дерев, натомість висадять 10,5 тисяч.