Дніпровська лікарня № 8 отримала 20 кисневих балонів від компанії Інтерпайп

Медики не виключають збільшення кількості хворих на COVID-19 після травневих свят, тому оснащують резервні заклади додатковою кисневою підтримкою. Дніпровська міська клінічна лікарня № 8 отримала 20 кисневих балонів від української промислової компанії Інтерпайп. Це дозволить у разі потреби забезпечити киснем ще 30 пацієнтів.

За таким принципом подають кисень до важких пацієнтів з коронавірусом. Нові штами COVID-19 дуже агресивні, більшість госпіталізованих пацієнтів потребують кисневої терапії.

Цього разу допомогу отримала Дніпровська міська клінічна лікарня №8, яка є резервною для лікування хворих на коронавірус. Минулого року її відремонтували та переоснастили. Двадцять кисневих балонів вартістю понад 100 тис. грн передала закладу українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Для лікарень, де поки відсутня централізована подача кисню така підтримка вкрай необхідна. Один кисневий балон може підтримувати організм пацієнта протягом 12 годин. Саме своєчасна оксигенація, кажуть медики, може врятувати життя і допомогти швидше відновитися після хвороби.

Загалом з початку пандемії на боротьбу з коронавірусом компанія ІНТЕРПАЙП разом з фондами Олени та Віктора Пінчуків направили понад 10 млн доларів.