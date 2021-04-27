Дніпровська лікарня № 8 отримала 20 кисневих балонів від компанії Інтерпайп

27.04.2021

Медики не виключають збільшення кількості хворих на COVID-19 після травневих свят, тому оснащують резервні заклади додатковою кисневою підтримкою. Дніпровська міська клінічна лікарня № 8 отримала 20 кисневих балонів від української промислової компанії Інтерпайп. Це дозволить у разі потреби забезпечити киснем ще 30 пацієнтів.

За таким принципом подають кисень до важких пацієнтів з коронавірусом. Нові штами COVID-19 дуже агресивні, більшість госпіталізованих пацієнтів потребують кисневої терапії.

Цього разу допомогу отримала Дніпровська міська клінічна лікарня №8, яка є резервною для лікування хворих на коронавірус. Минулого року її відремонтували та переоснастили. Двадцять кисневих балонів вартістю понад 100 тис. грн передала закладу українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Для лікарень, де поки відсутня централізована подача кисню така підтримка вкрай необхідна. Один кисневий балон може підтримувати організм пацієнта протягом 12 годин. Саме своєчасна оксигенація, кажуть медики, може врятувати життя і допомогти швидше відновитися після хвороби.

Загалом з початку пандемії на боротьбу з коронавірусом компанія ІНТЕРПАЙП разом з фондами Олени та Віктора Пінчуків направили понад 10 млн доларів.

Tags: , , , , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Медики Дніпропетровщини просять не брати участь у масових заходах на Великдень

28.04.2021

В області з початку року складено 3 протоколи про булінг у школах

28.04.2021

28 квітня — Міжнародний день охорони праці

28.04.2021

На Лівобережному-3 жорстоко отруїли безхатніх собак

28.04.2021

У мерії презентували спецформу комунальників та спеціальних служб

28.04.2021

Невідомі вирубали половину скверу на вулиці Вернадського

28.04.2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com