Мешканці селища Васильківське протестують проти ліквідації єдиної школи

Молодші класи вчитимуться в дитсадку, а старші – за 40 кілометрів. У селищі Васильківському Петропавлівського району реорганізують єдину школу. Місцеві обурені таким рішенням і вимагають, аби громада діяла в інтересах дітей. Хто запропонував ліквідувати навчальний заклад та що буде з учнями. Софія Куценко відправилась на місце, аби все з’ясувати.

У будівлі сільського клубу в Миколаївці сесія ОТГ, під стінами — невдоволений натовп. Десятки людей зібралися, аби захистити права дітей на якісну освіту. Мітингарі вимагають, аби у рідному Васильківському не закривали єдину школу.

На переговори до депутатів відправили пана Івана. Однак все марно.

Єдина на усе село — простора та затишна. Ця школа існує вже понад 40 років. Зараз в ній навчається понад сімдесят дітей. І всі вони вже наступного року можуть не потрапити до стін рідного навчального закладу.

Новина про закриття школи сколихнула Васильківське ще восени. Тоді, у рамках децентралізації, десяті та одинадцяті класи перевели у школу аж за сорок кілометрів від рідного селища. Іншим класам дозволили довчитися до травня.

Відстань до цих шкіл — понад 40 кілометрів. Дороги, кажуть люди, там майже немає. Дітей возитимуть автобусом на 30 місць, що в рази менше за кількість учнів. Та найбільше батьків обурює, що транспорт відправляється о 6:00, а повертається — близько 17:00. Принаймні, за таким графіком зараз живуть старшокласники, які вже пів року їздять до Миколаївки.

Вчителів-пенсионерів Васильковської школи звільнять. Інших обіцяють працевлаштувати. Педагоги й досі не можуть оговтатися від новини про реорганізацію.

Не хочуть, аби школу закривали й самі учні.

Утеплені вікна, ремонт у коридорах, власна котельня та сучасний харчоблок. Коштами підприємців та сільради у школі зробили все, аби дітям було комфортно. Якщо її ліквідують — молодь поступово покидатиме село.

Реорганізацію Васильківської школи ініціював голова ОТГ. Твердить: утримувати її невигідно, адже на одну дитину витрачають 80 тисяч гривень на рік. Ці кошти він планує спрямувати на інші потреби. А саму будівлю здавати в оренду.

І хоча рішення щодо закриття школи вже прийнято, місцеві не планують здаватися. На черзі — позов до суду.