На Дніпропетровщині 444 нових інфікованих

Рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад по всій Україні. В МОЗ заговорили, що ситуація стабілізувалася і пік третьої хвилі позаду. За минулу добу зафіксовано майже 8 тисяч нових випадків. На Дніпропетровщині спостерігається значне покращення — лише 444 інфікованих. Тоді як напередодні за добу було на 200 випадків більше. Детальніше — далі в огляді.

На Дніпропетровщині ще майже 1200 людей подолали COVID-19. Загальна кількість одужалих понад 94 тисячі. А от 444 новим інфікованим, яких виявили за останню добу, тільки доведеться побороти цю хворобу. Половина з них мешканці Дніпра.

Госпіталізацій стало менше, але тяжких пацієнтів в усіх госпітальних базах залишається достатньо багато. Продовжують боротьбу за життя хворих і в лікарні Мечникова.

Лікарі дійсно побоюються чергового ковід-спалаху після свят. Втім уряд ніяких додаткових обмежень не планує. Лише звертається до людей похилого віку та тих, у кого є хронічні захворювання, не відвідувати церкви на Великдень. Та й решту просять святкувати у вузькому колі. Аби не погіршити епідситуацію, яка ледь покращилась.

Стійку тенденцію до зменшення госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем демонструють всі області. МОЗ оновило карантинні зони. На сьогодні 10 регіонів “червоні”, 9 – “помаранчеві”, в тому числі й наша область, та 6 – “жовті”. Першим, кого обіцяють вивести з жорстких обмежень, стане Київ. Причому в міністерстві планують перевести столицю одразу в жовтий колір.

А тим часом світ очікує чергове випробування новим штамом, який прийшов з Індії. Він вирує вже в багатьох країнах і має високу заразність та летальність. За прогнозами вітчизняних вірусологів, в Україні “індійський” штам з’явиться в кінці травня, коли люди повернуться з відпусток.