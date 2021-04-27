Водії масово ігнорують нерегульовані пішохідні переходи на вулиці Калиновій та Слобожанському проспекті — на це скаржаться мешканці лівого берега. Лише за останній тиждень там ледь не загинули двоє людей. Як зарадити проблемі? Владислав Авдієнко поспілкувався із поліцейськими, чиновниками та водіями.

Вівторок 20 квітня, вулиця Калинова. У важкому стані швидка забирає збитого чоловіка.

Калинова, 45. Аварія сталася на цьому пішохідному переході ввечері. Пенсіонер потрапив під колеса автомобіліста, який навіть не пригальмовував, твердять очевидці.

Нерегульований перехід добре освітлений, є яскраві знаки та розмітка. Проте він розташований просто між двома світлофорами. Водії зебру фактично ігнорують, жаліються місцеві.

Така ж ситуація і за декілька кварталів — ближче до Слобожанського проспекту.

До того ж ліхтарі тут розташовані не так близько до зебри. Пішоходів можна вчасно не помітити, скаржаться водії.

А це вже пішохідний перехід на Слобожанському проспекті. Тиждень тому під колеса елітного позашляховика тут потрапила молода дівчина. За словами очевидців, джип рухався на шаленій швидкості. Місцеві кажуть: такі ДТП тут не рідкість!

Машини добряче розганяються. Людей пропускають неохоче. Аби не потрапити під колеса, пішоходи змушені перебігати дорогу. Та чекати на острівці безпеки.

Та є відчайдухи які не бояться нічого. Ось ця жіночка впевнено крокує переходом, розмовляючи по мобільному, а далі — взагалі проїжджою частиною назустріч потоку машин.

Проблему цього переходу в патрульній поліції знають. Тож вже готують звернення до міськради, аби ліквідувати його.

А от два нерегульовані переходи на Калиновій, твердять поліцейські, — безпечні.

У Європі активно використовують широкий арсенал урбаністичних прийомів, аби зменшити швидкість машин на нерегульованих пішохідних переходах.

Частину переходів і справді можна модернізувати, твердять експерти. Однак на Слобожанському проспекті це сприятиме заторам, кажуть у КП “Дніпродорсервіс”.

Скоріш за все перехід на Слобожанському таки перенесуть до світлофора. А от чи з’являться підвищені переходи на Калиновій — залежить від фінансування. Облаштувати один такий вартує до чверті мільйона гривень.

Загалом в місті 1500 пішохідних переходів. 900 з них — нерегульовані. Цьогоріч міська влада профінансувала облаштування 2-х підвищених переходів на перехресті вулиць Надії Алексєєнко та Володимира Антоновича.