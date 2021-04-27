У Нікополі звели перший у місті храм Православної Церкви України

У Нікополі завершуються роботи зі зведення храму на честь святого праведного Петра Калнишевського. Це перший у місті храм Православної Церкви України. Його створили за кошти благодійників і меценатів в пам’ять загиблих воїнів-захисників.

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