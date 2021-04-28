У плазма-центрі “Біофарма-Дніпро” триває проєкт”Допоможи онкохворій дитині”

28.04.2021

Підсумки першого етапу проєкту “Допоможи онкохворій дитині” підвели у плазма-центрі “Біофарма-Дніпро”. Найбільш активними учасниками серед донорів-доброчинців стали організатори проєкту, співробітники патрульної поліції. Тому саме вони вручили онкогематологічному центру дитячої обласної лікарні сертифікат на 30 тисяч гривень для придбання безкоштовних ліків з плазми донорів.

Проєкт “Допоможи онкохворій дитині” стартував 4 лютого. За цей період 120 донорів-доброчинців здали 70 літрів плазми.

Проєкт “Допоможи онкохворій дитині” триває і до нього приєднуються нові донори. Світлана здає плазму на доброчинність вже сьомий раз.

На початку тижня — у плазмацентрі “Біофарма- Дніпро”так звані “добрі понеділки”. Кожен донор отримує смачні подарунки від партнерів “Біофарми”.

Ніколи не пізно стати донором, звісно ж при відсутності протипоказань.

Долучайтесь до доброчинних донорських проєктів “Біофарма-Плазма Дніпро”. Адже разом добрі справи робити легше!

BIOPHARMA PLASMA ДНІПРО
ТЕЛ. 067 155 48 28
ПРОСПЕКТ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17

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