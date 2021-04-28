Медики Дніпропетровщини просять не брати участь у масових заходах на Великдень

Аби не допустити колапсу медичної системи, медики Дніпропетровщини просять людей не брати участь у масових заходах на Великдень. Ситуація з захворюваністю на коронавірус в нашому регіоні залишається напруженою. Нещодавно у Новомосковську важких хворих було більше, ніж ліжок у ковідних відділеннях. Міська влада закликає людей бути сумлінними й за можливості відзначити Великдень вдома.

Свято-Троїцький храм — один з найбільших у Новомосковську. На Великдень тут зазвичай збирається кілька тисяч вірян. Торік святкова служба проходила за закритими дверима — через всеукраїнський локдаун. Священнослужителі вели онлайн-трансляцію.

Цьогоріч для парафіян знову вестимуть онлайн-трансляцію, також новомосковці зможуть бути присутніми на великодній службі. Однак вірян просять не створювати натовп у церкві, швиденько зайти до храму, вийти й чекати освячення кошика на вулиці. І обов’язково мати засоби індивідуального захисту. Парафіяни до такого прохання ставляться з розумінням.

Взяти участь у церковних таїнствах вірянам радять на другий та третій день після Великодня. Бо тоді парафіян у храмах буде менше. А літнім людям та тим, хто має хронічні хвороби, взагалі краще обмежитися молитвами вдома.

Категорично не можна відвідувати церкви та будь-які інші місця масового скупчення тим, хто погано почувається та має будь-які прояви вірусної інфекції. Щодня у Новомосковську фіксують десятки нових випадків коронавірусу, нещодавно ситуація була критичною. Аби не допустити ще одного спалаху хвороби, міська влада закликає людей бути сумлінними.

Своєю чергою медики закликають людей цьогоріч не йти до церкви на Великдень. Відзначити свято вдома рекомендує і міністерство охорони здоров’я.