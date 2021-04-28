В області з початку року складено 3 протоколи про булінг у школах

Булінг. Слово нове, а поняття старе. Цькування у школі розповсюджене в усьому світі. За даними ООН, кожен десятий учень потерпає від образ однолітків. У нашій області з початку року вже складено 3 протоколи про знущання з підлітків. Як подолати цю проблему та які заходи треба вжити, аби їй запобігти, обговорювали на круглому столі організованому фондом Марії Пінчук “За дітей”.

Цькування у школах та дитячих садочках зустрічається дедалі частіше. Це поняття актуальне в усьому світі. Для його визначення заведено вживати англійське слово “булінг”. Причини явища та його різновиди фахівці обговорювали на круглому столі у фонді Марії Пінчук “За дітей”.

Та не лише діти страждають від булінгу. Дістається і вчителям. Особливо під час дистанційного навчання й у соціальних мережах. Педагоги, які постраждали від цькування, розповіли про свій досвід розв’язання проблеми.

Представники поліції та ювенальної служби нагадують, за законом булінг карається з 14 років, раніше — відповідальність несуть батьки.

Головне — не замовчувати булінг, повідомляти про випадки у поліцію та проводити профілактичні бесіди. Одним з дієвих способів запобігання цькуванню є створення соціальних роликів самими дітьми. Такий досвід вже має школа № 4. Кажуть, так діти краще розуміють проблему та її наслідки.

Аби обговорити проблему булінгу повністю, на першій зустрічі забракло часу. Вдалося лише окреслити коло питань.

Проведення наступного круглого столу запланували на кінець травня.