29 квітня — міжнародний День танцю

У балетній трупі Дніпроопери професійне свято відзначають останніми репетиціями. 30-го квітня виступатимуть зі “Сплячою красунею”. Вистава за музикою Чайковського у репертуарі театру вже кілька десятиліть. Але кожного разу артисти готуються до виходу на сцену, як уперше. Бо вважають балет не просто роботою, а покликанням, служінням мистецтву танцю.

Цікаво, що танцювати на пуантах придумали французькі танцівниці ще на початку 19 сторіччя. Спочатку це були м’які туфлі, потім до них додали жорсткий каркас. І досі танець на пуантах — це неперевершена краса.

У репертуарі Дніпроопери представлена майже уся класика цього жанру. Заслужена артистка України Олена Печенюк просто не може уявити, як це — не виходити на сцену в улюбленій “Сплячій красуні”

І тільки знавці в курсі, скільки треба працювати, щоб витримати такий повільний малюнок танцю. Щодня чисельні вправи у репетиційній залі та на сцені.

І в професійне свято балерини та танцюристи працюють в ранку до вечора. Беруть із собою своїх маленьких дітлахів, які зростають за лаштунками театру. Бо більшість з артистів самі були такими.

“Спляча красуня” в Дніпроопері невдовзі вкотре прокинеться після поцілунку принца. Вже скоро балет розкаже класичну історію мовою бездоганного танцю.