Невідомі вирубали половину скверу на вулиці Вернадського

Літня тераса замість скверу. Днями невідомі вирубали дерева на вулиці Вернадського. Місцеві переконані, це зробили на замовлення нових власників приміщення на першому поверсі їхнього будинку. Мовляв, там збираються відкрити кафе, а прилеглу територію — повністю розчистили від рослин. Чи дозволить це зробити міська влада – з’ясовував Владислав Авдієнко.

Дикий виноград, дві ялинки та величезний, абсолютно здоровий зелений клен. Наприкінці минулого тижня невідомі винищили половину скверу на розі Вернадського та Крутогорного узвозу!

Від скверу взагалі нічого не лишилося б, якби лісорубів не наполохали небайдужі жителі дому. Злочинці одразу кинулися навтьоки. Але по гарячих слідах їх вдалось затримати патрульним.

На повалені рослини місцеві не можуть дивитися без сліз. Згадують, деяким було з півстоліття. Саджали дерева усім двором.

Без дому залишилися і білочки, які мешкали на деревах. Рослини служили природним укріпленням схилу, на якому розташовані будинки.

Місцеві підозрюють: вирубку дерев замовили нові власники приміщення на першому поверсі будинку. Мовляв, ті планують відкрити кафе та заставити сквер столиками. Поспілкуватися та дізнатися позицію власника приміщення наразі неможливо. Павільйон зачинено.

Перспектива сусідства із кафе просто неба місцевих не влаштовує. У міськраді заявляють: жодних документів на вирубку дерев або відкриття на місці скверу літньої тераси не погоджували. КП “Міськзеленбуд” позиватиметься до лісорубів за матеріальною компенсацією. Тепер за станом скверу стежитимуть інспектори з благоустрою.

Поки територія із рослинами значиться як прибудинкова. Аби закріпити за нею статус скверу у мерії радять жителям звертатися до місцевого депутата. Люди ж обіцяють боротися за куточок природи до кінця. Вже написали заяви до міськради облдержадміністрації та прокуратури.