У мерії презентували спецформу комунальників та спеціальних служб

Під міською радою сьогодні влаштували справжній показ мод. Однак замість моделей — звичайні робітники з різних структур. Презентували спецформу, яку повністю розробили у Дніпрі. Усе до Дня охорони праці. Наш Єгор Ромахло занурився у прекрасний світ робочого одягу.

Будівельники, металурги, лікарі, рятувальники та безліч інших професій. Усі ці люди вдягнені у спецформу, яку створили у Дніпрі. Серед моделей-новачків Олександр, він начальник караулу пожежної частини.

Найголовніше у цьому одязі надійність і безпечність. Адже рятувальники постійно працюють в екстремальних умовах. Підтверджують це й виробники. Мовляв, вся форма перевіряється у спецлабораторіях.

У міськраді розповіли — вирішили влаштувати імпровізований показ мод до Дня охорони праці. Все, аби продемонструвати, що й у Дніпрі вміють виготовляти спецодяг вищого ґатунку.

Загалом у презентації взяли участь шість дніпровських виробників.