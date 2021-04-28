У мерії презентували спецформу комунальників та спеціальних служб

28.04.2021

Під міською радою сьогодні влаштували справжній показ мод. Однак замість моделей — звичайні робітники з різних структур. Презентували спецформу, яку повністю розробили у Дніпрі. Усе до Дня охорони праці. Наш Єгор Ромахло занурився у прекрасний світ робочого одягу.

Будівельники, металурги, лікарі, рятувальники та безліч інших професій. Усі ці люди вдягнені у спецформу, яку створили у Дніпрі. Серед моделей-новачків Олександр, він начальник караулу пожежної частини.

Найголовніше у цьому одязі надійність і безпечність. Адже рятувальники постійно працюють в екстремальних умовах. Підтверджують це й виробники. Мовляв, вся форма перевіряється у спецлабораторіях.

У міськраді розповіли — вирішили влаштувати імпровізований показ мод до Дня охорони праці. Все, аби продемонструвати, що й у Дніпрі вміють виготовляти спецодяг вищого ґатунку.

Загалом у презентації взяли участь шість дніпровських виробників.

Tags: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Медики Дніпропетровщини просять не брати участь у масових заходах на Великдень

28.04.2021

В області з початку року складено 3 протоколи про булінг у школах

28.04.2021

28 квітня — Міжнародний день охорони праці

28.04.2021

На Лівобережному-3 жорстоко отруїли безхатніх собак

28.04.2021

Невідомі вирубали половину скверу на вулиці Вернадського

28.04.2021

У плазма-центрі “Біофарма-Дніпро” триває проєкт”Допоможи онкохворій дитині”

28.04.2021
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com