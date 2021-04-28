На Лівобережному-3 жорстоко отруїли безхатніх собак

У жахливих конвульсіях та з піною біля рота. Такою страшною смертю померли безхатні собаки на Лівобережному-3. Тварин жорстоко отруїли, ймовірно, препаратом для лікування туберкульозу. Місцеві мешканці обурені цією ситуацією та вимагають знайти винних. За що могли вбити собак та чи є підозрювані — з’ясовувала Софія Куценко. Подробиці — далі.

Зі сльозами на очах Марина згадує, у яких муках помирали собаки, котрих вона разом із мешканцями Лівобережного щодня підгодовувала десятки років. Своїми силами жителі облаштували для пухнастих нічліг. Каже: тварини були спокійними та доброзичливими до людей.

Ще тиждень тому на цій зупинці жили 7 собак. Трьох із них отруїли невідомою речовиною. Врятувати вдалося лише одну. Місцеві обурені такою жорстокістю та не розуміють, кому могли заважати улюбленці цілого району.

Все сталося суботнім ранком. Тварин у страшних конвульсіях побачила пані Анна, яка тут працює диспетчеркою. В найближчій аптеці жінка придбала препарати, аби реанімувати пухнастих. Пронизливий крик собак від жахливого болю було чути на весь район, згадує Анна.

Рятував життя собак і Владислав. Він працює водієм маршруту № 51 і щоденно підгодовував чотирилапих. Чоловік і досі не може повірити, що з тваринами могли так жорстоко розправитись. Каже: в той день всі сили направили на їхній порятунок.

Винних у смерті тварин шукатимуть правоохоронці. Однак, люди припускають: це могли зробити місцеві догхантери, які неодноразово у соціальних мережах погрожували вбити собак.

Що спричинило смерть тварин — покаже розтин. Та фахівці припускають: їх могли отруїти препаратом для лікування туберкульозу. Тим часом у Зооконтролі реабілітують собаку Чучу, єдину що вижила. 4 дні тварина провела у реанімації. Зараз її стан вдалося стабілізувати. Щонайменше тиждень вона пробуде під наглядом ветеринарів.

З початку року у Дніпрі зафіксували вже більше сотні випадків отруєння безхатніх тварин, кажуть зоозахисники. Як правило, отруту ховають у їжу та розкидають у місцях скупчення тварин. Навіть мінімальної дози достатньо для летальних наслідків.

Зоозахисники звертаються з проханням не вбивати тварин. Єдиний гуманний спосіб боротьби із безхатніми собаками — стерилізація.