Діти з соціальних центрів випекли тисячу пасок для одиноких літніх людей

29.04.2021

Перші благодійні великодні паски вже доставили до адресатів. Естафету добра розпочали діти сироти та позбавлені батьківського піклування. У трьох соціальних центрах Дніпра: “Барвінок”, “Довіра” та “Обійми” малеча долучилась до випікання тістечок для одиноких літніх людей. Як усе було — дивіться далі.

Руслан, Агата, Олександра, Архип та Данило власноруч місили тісто та випікали великодні паски. Аби передати їх одиноким літнім людям.

Діти працювали самостійно, але під пильним наглядом педагогів.
У центрі “Барвінок” проживає 35 дітей від найменших до випускників школи.

Діти не лише спекли паски, а підготували персональні великодні подарунки: намалювали святкові листівки та власноруч написали побажання.

Діти-сироти трьох соціальних центрів “Барвінок”, “Довіра” та “Обійми” підготували майже тисячу подарунків літнім людям, яким не вистачає уваги та душевного тепла. Подібна акція у Дніпрі вперше.

У той же день свіжі паски із теплими побажаннями відвезли літнім людям.

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