У Дніпрі пройшли спільні навчання силовиків

29.04.2021

Не допустили диверсії, нейтралізували терористів та визволили заручників. У Дніпрі пройшли спільні навчання СБУ, Нацгвардії, поліції та надзвичайників.

За легендою, терористи потрапили на спецпідприємство, викрали радіоактивні матеріали та планували вивезти їх потягом до Києва для диверсії. На залізниці злочинці захопили заручників та забарикадувались у вагоні.

Після безрезультатних переговорів, керівництво Антитерористичного центру при СБУ дозволило задіяти штурмові групи, які нейтралізували умовних диверсантів та звільнили «заручників».

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